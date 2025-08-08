الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
أشرف ريفي: ثمن النضال من أجل استعادة الدولة كان غالياً

منذ ساعة واحدة
النائب اللواء أشرف ريفي

كتب النائب أشرف ريفي عبر “أكس”: “صحيح أن ثمن النضال من أجل استعادة الدولة كان غالياً، إغتيالات، شهداء، جرحى، دمار وحروب، لكن تحقيق الغاية الوطنية السامية يستحق كل هذه التضحيات. نضالنا كان لبناء دولة تحمي أبناءها تحت سقف القانون والعدالة والمساواة”.

وأضاف ريفي: “نحيي رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والحكومة، على القرارات التاريخية التي اتُّخذت وان شاء الله يعبر لبنان إلى السلام والإستقرار. في هذه اللحظة، أحيي جميع شهداء الإستقلال، وأنحني أمام تضحياتهم، التي ستبقى منارةً لنا لاستكمال الطريق”.

وتابع: “أن تستعين الدول بالأشقاء والحلفاء لنيل استقلالها أمرٌ طبيعي ومعروف في العلاقات الدولية، والتاريخ يشهد على ذلك”.

