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أشرف ريفي: سنشهد اغتيالات وتصفيات سياسية وأمنية في المرحلة المقبلة

15 - يونيو - 2021
أشرف ريفي

أشرف ريفي

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أوضح الوزير السابق اللواء أشرف ريفي، أنّ “إيران تمتلك ورقتين تخصّان لبنان على طاولة المفاوضات، الأولى تأليف الحكومة والثانية ترسيم الحدود البحريّة مع إسرائيل على طاولة المفاوضات، ومتى احتاجت للّعب بورقة التأليف سيكون لدينا حكومة خلال أقلّ من 24 ساعة”، جازماً أنّ “ما نشهده اليوم من تجاذبات بين بعبدا وبيت الوسط ليست سوى مسرحيّة ملهاة خلقها “حزب الله”.

وأضاف ريفي في حديث: “لا أستبعد أن تلعب إيران، عبر “حزب الله”، بالورقة الأمنية في لبنان تماماً كما يحصل في العراق، وحيث سنشهد إغتيالات وتصفيات سياسيّة وأمنيّة في المرحلة المقبلة”.

وجزم أنّ “الوقت ليس وقت التحضير للإنتخابات النيابيّة لأنّ الدولة ما زالت خاضعة للإحتلال، وتالياً فإنّ أيّ نتائج إنتخابيّة سيتمّ تزويرها كما حصل في العام 2018”.

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