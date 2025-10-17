الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
أشرف ريفي عن إخلاء سبيل هنيبعل: قرار تعجيزي!

منذ ساعة واحدة
النائب أشرف ريفي

أشار النائب أشرف ريفي في بيان الى ان “القرار بإخلاء سبيل هنيبعل القذافي مقابل كفالة أحد عشرة ملايين دولار هو قرار تعجيزي ومخالف لروح القانون والعدالة. على القضاء أن يطلق سراحه فوراً، وعلى الدولة اللبنانية أن تعتذر منه، لأن التوقيف كان تعسفياً وغير مبرر. للقذافي اليوم الحق الكامل في مقاضاة القاضي الذي أوقفه دون سبب قضائي، وأصدر اليوم هذا القرار الجائر والمخالف لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان.

هذا ووافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيل هنيبال القذافي بعد عشر سنوات من توقيفه في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، مقابل كفالة بلغت أحد عشر مليون دولار.

