أشرف ريفي: لا استقرار من دون عدالة.. ونشدّ على يد البيطار

كتب النائب أشرف ريفي عبر صفحته على “أكس”: “تفجير المرفأ كان إحدى الجرائم الكبرى بحق بيروت ولبنان، ويجب كشف ملابسات الجريمة كافة، وإحقاق العدالة للشهداء والجرحى وعائلاتهم”.

وأضاف ريفي: “نشدّ على يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لختم التحقيق وإصدار القرار الإتهامي للبدء في المحاكمة، ونقول لمن حاولوا إزاحته بالأسلوب الميليشياوي والتهديدي، إنّ العدالة آتية ولا ريب في ذلك، إذ لا استقرار لأي مجتمع من دون عدالة”.

٢/١ تفجير المرفأ كان إحدى الجرائم الكبرى بحق بيروت ولبنان، ويجب كشف ملابسات الجريمة كافة، وإحقاق العدالة للشهداء والجرحى وعائلاتهم. pic.twitter.com/fQ6GjMBAKy — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) August 3, 2025