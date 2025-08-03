الأحد 9 صفر 1447 ﻫ - 3 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أشرف ريفي: لا استقرار من دون عدالة.. ونشدّ على يد البيطار

منذ 48 دقيقة
النائب اللواء أشرف ريفي

النائب اللواء أشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

كتب النائب أشرف ريفي عبر صفحته على “أكس”: “تفجير المرفأ كان إحدى الجرائم الكبرى بحق بيروت ولبنان، ويجب كشف ملابسات الجريمة كافة، وإحقاق العدالة للشهداء والجرحى وعائلاتهم”.

وأضاف ريفي: “نشدّ على يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لختم التحقيق وإصدار القرار الإتهامي للبدء في المحاكمة، ونقول لمن حاولوا إزاحته بالأسلوب الميليشياوي والتهديدي، إنّ العدالة آتية ولا ريب في ذلك، إذ لا استقرار لأي مجتمع من دون عدالة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حركة التغيير إيلي محفوض
    إيلي محفوض: 4 آب مش ذكرى إنما ذاكرة وجع
    وزير العدل عادل نصار
    وزير العدل: لن يُسمح لحزب الله بأن يجرّ لبنان معه إلى الانتحار
    النائب إبراهيم منيمنة
    إبراهيم منيمنة: لا يمكن لحزب الله المكابرة وعليه التحولّ الى حزب سياسي

    الأكثر قراءة

    رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون
    الرئيس عون لقاسم: اسمع منّي يا شيخ
    بذور الشيا
    أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
    الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
    مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟