أشرف ريفي: لبنان اليوم أحوَج ما يكون إلى مؤسساتٍ أمنية قوية

كتب النائب أشرف ريفي عبر حسابه على “أكس”: “أتوجّه بالتهنئة إلى جهاز أمن الدولة وقيادته في عيده الأربعين. هذا الجهاز الوطني الذي أثبتَ حضوره في حماية الأمن والإستقرار، وصَون القانون وتنفيذ المهمات الموكَلة إليه بمسؤولية عالية. إننا نشدّ على أيدي قيادته وضباطه وأفراده، ونقدّر تضحياتهم وجهودهم في مواجهة التحديات المتعاظمة”.

وأضاف ريفي: “لبنان اليوم أحوَج ما يكون إلى مؤسساتٍ أمنية قوية وملتزمة، وأمن الدولة يشكّل ركناً أساسياً في هذا المسار. كل التقدير والإحترام لكم في هذه المناسبة الوطنية”.

هذا الجهاز الوطني الذي أثبتَ حضوره في حماية الأمن والإستقرار، وصَون القانون وتنفيذ المهمات الموكَلة إليه بمسؤولية عالية.