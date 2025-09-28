الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أشرف ريفي: لبنان اليوم أحوَج ما يكون إلى مؤسساتٍ أمنية قوية

منذ 40 دقيقة
النائب اللواء أشرف ريفي

النائب اللواء أشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

كتب النائب أشرف ريفي عبر حسابه على “أكس”: “أتوجّه بالتهنئة إلى جهاز أمن الدولة وقيادته في عيده الأربعين. هذا الجهاز الوطني الذي أثبتَ حضوره في حماية الأمن والإستقرار، وصَون القانون وتنفيذ المهمات الموكَلة إليه بمسؤولية عالية. إننا نشدّ على أيدي قيادته وضباطه وأفراده، ونقدّر تضحياتهم وجهودهم في مواجهة التحديات المتعاظمة”.

وأضاف ريفي: “لبنان اليوم أحوَج ما يكون إلى مؤسساتٍ أمنية قوية وملتزمة، وأمن الدولة يشكّل ركناً أساسياً في هذا المسار. كل التقدير والإحترام لكم في هذه المناسبة الوطنية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    من موقع الحادث على طريق الحايك - الصالومي
    مأساة جديدة على طرقات لبنان.. واليازا تعلق!
    ليزا جونسون
    السفير الأميركية تودع لبنان: لقد كانت خدمتي من أبرز محطات مسيرتي المهنية
    رئيس "تكتل بعلبك الهرمل النيابي" النائب الدكتور حسين الحاج حسن
    حسين الحاج حسن: السلاح باقٍ!

    الأكثر قراءة

    جواد نصر الله
    نجل نصر الله لـ"رويترز" يكشف ردة فعل والده لحظة علمه بتفجيرات البيجر
    عناصر من حزب الله
    من الذي يقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية؟
    رئيس الحكومة نواف سلام
    أسابيع حرجة... والعين على موقف سلام