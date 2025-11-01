أشرف ريفي لوزير الداخلية: أتمنّى مراجعة نتائج دورة التطوع

كتب النائب أشرف ريفي عبر منصة “أكس”: “أتمنّى من معالي وزير الداخلية مراجعة نتائج دورة التطوع المطلوب المزيد من التدقيق في العلامات لضمان العدالة والمساواة بعيداً عن المحسوبيات، وفتح باب الإنتساب لعناصرَ جُدد تحتاجهم قوى الأمن، وكلّي ثقة بنزاهة الوزير الحجار واللواء رائد عبدالله، وبحرصهما على إنصاف المظلومين وصَون كرامة المؤسسة. في قوى الأمن الداخلي بعد ورود شكاوى عديدة من شريحة كبيرة من المواطنين ومن رتباء متقاعدين وعسكريين عن ظلمٍ لَحقَ بأبنائهم رغم كفاءتهم”.

٢/١ أتمنى من معالي وزير الداخلية مراجعة نتائج دورة التطوع في قوى الأمن الداخلي بعد ورود شكاوى عديدة من شريحة كبيرة من المواطنين ومن رتباء متقاعدين وعسكريين عن ظلمٍ لَحقَ بأبنائهم رغم كفاءتهم. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) November 1, 2025