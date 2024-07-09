أشرف ريفي: من حق بهاء الحريري الدخول إلى الساحة السنية

قال النائب أشرف ريفي في تصريح له اليوم “لا أحد يستطيع تهميش الطائفة السنية لأننا اكبر طائفة في لبنان، وحسن نصر الله قال انظروا إلى العدد ونحن نرد عليه بأنه عليه ان ينظر هو إلى عدد الطائفة، ومن أقوال الشهيد رفيق الحريري نحن أوقفنا العد وشراكتنا اللبنانية ليست عددية بل نوعية لان هذا الوطن هو رسالة، بالمقابل لا يمكن لاي أحد تهميشنا، وكنا في مرحلة انتقالية بعد خروج سعد الحريري واليوم من حق أي انسان اذا أراد ان يلعب دورا على الساحة السياسية فالساحة ليست حكراً لأحد، ولسنا تابعين لأحد ولا نقدس الأشخاص”.

وحول ما اذا كان هناك تواصل بينه وبين الشيخ بهاء الحريري قال ريفي: “لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، انا كنت بعيدا عن الإعلام في هذه المرحلة، ولكن أؤكد ان من حقه الطبيعي للشيخ بهاء الحريري، كما هو من حق أي شخصية سنية الدخول إلى الساحة السنية إذا كان باستطاعته تقديم شيء للبلد وللطائفة”.

وعند سؤاله “هل اجتمعت مع الشيخ بهاء الحريري؟”، أجاب اللواء ريفي: “لا أريد الدخول في الموضوع ولكن اعود وأكرر أن من حق بهاء الحريري وغيره الدخول إلى الساحة السياسية، ولا أريد الدخول بأي سجال حول هذا الموضوع، والصور التي كانت ترفع في الشمال بشكل أساسي، وغيرها من المناطق كانت معيبة بحق صاحبها وغير مقبولة نهائياً، فنحن لسنا قطيع غنم نتبع لأي أحد، فأي انسان لديه القدرة على أن يخدم الطائفة فمن الأكيد سنقول له اهلاً وسهلاً، ونحن لا نضع أي فيتو على احد، لأننا راينا اين وصلت الفيتوات، نحن نريد أن يكون لدينا مدن مفتوحة أمام الجميع، فالأكيد أننا أغلبية في مناطق معينة مفتوحة لكل الناس، فإذا كانت الناس تؤمن بالخط السياسي فأيضا اهلا وسهلا بأي شخص يستطيع خدمة الطائفة ومن المؤكد أنه مرحب به”.

وإذا ما كان هناك زخم لحركة بهاء الحريري قال ريفي: طمن المبكر تقييم الموضوع”.