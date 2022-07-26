أشياء مقرفة وبلا أخلاق.. نائبة تكشف عن تلطيش داخل المجلس

كشفت النائبة سينتيا زرازير خلال حديث صحافي خارج قاعة مجلس النواب عن حصول “تلطيش” من بعض النواب، معبّرة عن صدمتها، قائلةً: “عيب. هودي نواب؟”.

وقالت: “فجأة، أقرّ، وأقرّ، ونحنا ما عم نلحّق نرفع إيدنا، وهنّي عم يخلّونا نقصّر”.

وفي تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أضافت: “منذ دخولي إلى المجلس النيابي لم ألقَ أي احترام يدل على أن من سأتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولًا وأناس محترمين ثانيًا، وهنا بعض الشواهد على رفعة أخلاقهم:

– “تلطيش” نوّاب السلطة الذين تتفوّق ذكوريتهم على رجوليتهم.

– تسليمي مكتب قذر لأجد مجلات البلاي بوي والواقيات الذكرية المستخدمة فيه في أرضه وجواريره.

– التنمّر على اسم عائلتي.

– عدم منحي موقف للسيارة.

وتابعت: “هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم”.