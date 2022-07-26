الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أشياء مقرفة وبلا أخلاق.. نائبة تكشف عن تلطيش داخل المجلس

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 26 - يوليو - 2022 3:46 مساءً
مجلس النواب اللبناني

مجلس النواب اللبناني

A A A
طباعة المقال

كشفت النائبة سينتيا زرازير خلال حديث صحافي خارج قاعة مجلس النواب عن حصول “تلطيش” من بعض النواب، معبّرة عن صدمتها، قائلةً: “عيب. هودي نواب؟”.

وقالت: “فجأة، أقرّ، وأقرّ، ونحنا ما عم نلحّق نرفع إيدنا، وهنّي عم يخلّونا نقصّر”.

وفي تصريح لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أضافت: “منذ دخولي إلى المجلس النيابي لم ألقَ أي احترام يدل على أن من سأتواجد معهم لـ4 سنوات هم بشر أولًا وأناس محترمين ثانيًا، وهنا بعض الشواهد على رفعة أخلاقهم:

– “تلطيش” نوّاب السلطة الذين تتفوّق ذكوريتهم على رجوليتهم.

– تسليمي مكتب قذر لأجد مجلات البلاي بوي والواقيات الذكرية المستخدمة فيه في أرضه وجواريره.

– التنمّر على اسم عائلتي.

– عدم منحي موقف للسيارة.

وتابعت: “هؤلاء يتعاملون مع نائب منتخب بهذا الشكل، فكيف سيعاملون الناس الذين لا صوت لهم”.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية ميشال عون
    عون: لبنان ملتزم بقرار 1701.. وهوكشتاين في لبنان نهاية الأسبوع
    وزير الطاقة ​وليد فياض
    بعد عرض الفيول الإيراني.. كيف علّق وزير الطاقة؟
    اقفال المحال التجارية في لبنان
    بالصورة: مذكرة إدارية بالإقفال لمناسبة رأس السنة الهجرية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معمل الزهراني
    تشغيل معمل الزهراني الحراري يعوّض عن دير عمار: التقنين مستقرّ
    الدولار
    ما هي مصادر تمويل زيادة الرواتب؟
    هيكتور حجار
    هل تُدفع رواتب القطاع العام لهذا الشهر؟