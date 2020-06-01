أصحاب الافران طرحوا حليْن لإنتاج الخبز… “بانتظار قرار الوزير بعد ساعة”

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اعتصم صباح اليوم الإثنين، عدد من اصحاب الافران امام وزارة الاقتصاد والتجارة احتجاجا حسب بيان صدر، على “عدم قدرتهم على الاستمرار في انتاج الخبز بسبب الأكلاف الباهظة التي يتحملونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة”.

وظهرا زار وفد من المعتصمين وزير الاقتصاد راوول نعمه بحضور المدير العام نادين عون وبحث معه في كلفة الرغيف ووعدهم انه سيدرس الامر.

بعد انتهاء الاجتماع قال حيدر شعلان باسم تجمع الافران: “شرحنا لمعالي الوزير ما نعاني منه وعدم قدرتنا على الاستمرار في العمل بسبب الكلفة الباهظة، وتبين لنا انه على دراية بالموضوع وأكد لنا انه سيدرس الموضوع على ان يعطينا الخبر بعد ساعة من الآن، ونحن متوقفون عن العمل بانتظار ما سيتخذه الوزير”.

وختم: “أكدنا لمعاليه ضرورة اعتماد حلين لا ثالث لهما: 800 غرام ب 1500 ليرة ، او 1000 غرام ب 2000 ليرة مع توزيع على المناطق”.