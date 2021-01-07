أصحاب السوبرماركت: للابتعاد عن طروحات غير عملية وتطبيق تدابير مشددة

عقدت نقابة أصحاب محال السوبرماركت اجتماعا طارئا اليوم ناقشت خلاله التدابير الإضافية التي ستعتمدها محال السوبرماركت مساهمة منها في الجهود المبذولة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على صحة زبائنها وموظفيها وسلامتهم. وناقشت المطالبة بالاقفال واعتماد خدمة الدليفري لمواجهة تفشي وباء كورونا.

وأكدت النقابة بعد الاجتماع “التزامها تدابير الوقاية المشددة على عكس ‏الطروحات غير العملية كالتسوق من خلال الدليفري والتي تشكل تهديدا مباشرا للأمن الغذائي للمواطنين”، معلنة أن “محال السوبرماركت ستلتزم تدابير واجراءات مشددة لحماية صحة موظفيها والمواطنين، يبدأ تطبيقها اعتبارا من اليوم: فحص الحرارة وتعقيم اليدين قبل الدخول لجميع الموظفين والزبائن من دون استثناء، تنظيم الدخول وحصر عدد الاشخاص داخل السوبرماركت بحسب مساحة المحل، مسافة آمنة بين الزبائن مترين وبين الموظفين والزبائن على البرادات. منع الدخول من دون كمامات ومنع دخول العائلات وبخاصة الأطفال وحصر الدخول لفرد واحد من العائلة والتزام أوقات الفتح والإقفال حسب القرارات الرسمية”.