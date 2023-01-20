أصحاب السوبرماركت: مستمرون في قبول "البطاقة المصرفية"

تستمر السوبرماركت في قبول البطاقات المصرفية بنسبة ٥٠ في المئة و٥٠ في المئة نقداً، واحياناً ١٠٠في المئة أو ٢٥ في المئة بطاقة مصرفية و٧٥ في المئة نقداً بحسب وضع كل سوبرماركت.

جاء ذلك بعد صدور قرار عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بدفع نصف الرسوم الجمركية نقدًا والنصف الثاني عبر شيكات مصرفية أو حوالات وذلك بحسب الخبراء والمطلعين من أجل تجفيف العملة اللبنانية منعاً للتضخم.

نقيب اصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد يؤكد لـ”المركزية” ان الوزير خليل لن يطبّق القرار المتعلق بدفع نصف الرسوم الجمركية نقدًا بانتظار المزيد من الدرس والاستماع الى وجهة نطر الهيئات الاقتصادية حول هذا الموضوع.

ويقول فهد ان “رأي خليل جاء إثر اتصال أجراه معه للبحث في هذا الموضوع لما له من تداعيات سلبية، أن نقابة السوبرماركت اطلقت تحذيراً أمس أعلنت فيه انها ستتوقف عن قبول البطاقات المصرفية في حال تطبيق القرار بعدما رأينا النتائج السلبية المتوقعة لهذا القرار. صحيح انها نتائج غير مباشرة ولكنها تصيب بالنتيجة المواطن”.