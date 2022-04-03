أصحاب المحال التجارية في البقاع: لمراعاة أوضاع الناس وتخفيض الأسعار

مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، والارتفاع الجنوني لأسعار المواد الغذائية، خاصة مع دخول اللبنانيون شهر الصوم، ناشد رئيس نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع محمد حسن كنعان، وأعضاء الهيئة الإدارية في بيان، التجار عموما، وتجار المواد الغذائية بخاصة، “مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها الناس، ووضع حسومات على المواد الأساسية والضرورية، وأن يكون معيار الربح خلال شهر رمضان، نيل رضى الله والتزام وصاياه بأن نتحلى بإرادة الخير والعطاء والتكافل، والوقوف إلى جانب الناس المستضعفين والفقراء”.

ودعا أصحاب مولدات الاشتراك إلى “زيادة ساعات التغذية، وخصوصا في أوقات الفطور والسحور، وتخفيض التكلفة والتسامح قدر المستطاع مع الناس”، مناشدا الحكومة ووزير الطاقة والمياه “زيادة ساعات تغذية التيار الكهربائي لا سيما في هذا الشهر”.

وشدد على وزارة الاقتصاد والقوى الأمنية والسلطات المحلية والمعنيين “ضرورة تسيير دوريات مراقبة للأسعار وخصوصا المواد الغذائية والمحروقات، والمحافظة على الامن والاستقرار في هذا البلد”.