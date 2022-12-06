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أصحاب المستشفيات: نتمنى أن تبقى الأمور الصحية بمنأى عن السجالات السياسية

منذ ساعتين
مستشفى- تعبيرية

مستشفى- تعبيرية

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شكرت نقابة اصحاب المستشفيات، في بيان اليوم، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض وجميع الوزراء الذين حضروا جلسة الاثنين الواقع في 5/12/2022 ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله، “على اقرار المرسوم الرامي الى توزيع الاعتمادات المخصصة للمعالجة في المؤسسات العامة والخاصة على نفقة وزارة الصحة العامة وسائر المراسيم المتعلقة بالامور الصحية”، مؤكدة انه “لولا هذه المراسيم فان عدداً كبيراً من المرضى كانوا مهددين بعدم تلقي العلاجات اللازمة وبالتالي يتعرضون للموت”.

وأملت النقابة في بيان ان “يسير موضوع تسديد مستحقات المستشفيات وفق هذا المرسوم سيره الطبيعي كي تؤمن لها الاموال اللازمة للاستمرار في عملها”.

وتمنت “ان تبقى الامور الصحية بمنأى عن السجالات السياسية وان يدعم جميع المسؤولين كل الخطوات الآيلة لتأمين الطبابة للناس كافة”.

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