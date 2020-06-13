أصحاب المولدات يهددون بتقنين الكهرباء.. ويطالبون احتساب سعر الاشتراك وفق سعر صرف الدولار

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هدد أصحاب المولدات في مناطق عدة بتقنين التيار الكهربائي متذرعين بغلاء أسعار مادة المازوت لأنهم يلجأون إلى السوق السوداء للحصول عليها.

كما هدّد تجمع مالكي المولدات الخاصة في البقاع، بإطفاء مولداتهم نهائياً، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فما هي مطالبهم؟

طالب أصحاب المولدات الكهربائية في اجتماع عقدوه في بعلبك، باحتساب سعر الاشتراك وفق سعر صرف الدولار في السوق، لانهم باتوا غير قادرين على تأمين قطع غيار المولدات وصيانتها، وهي تحتسب بالدولار. وهددوا بالبدء بتقنين الكهرباء للمشتركين، بسبب عدم تأمين المازوت الكافي لتشغيل مولداتهم.

من الوقاحة أن يتجاهل أصحاب المصالح، لاسيما منها المولدات الكهربائية، حاجة المواطنين الماسة لهذه الخدمة، فيبتزونهم في ظل عجز الدولة عن تأمين الكهرباء بشكل مستمر. يطالب أصحاب المولدات باحتساب الاشتراك وفق سعر صرف السوق،

علماً أنهم يتسلمون المازوت بسعر متدنياً ومدعوماً من مصرف لبنان، الذي الدولار بسعره الرسمي 1515 ليرة. وإذا كانت الذريعة ارتفاع أسعار الصيانة وقطع الغيار، فليحسموا تكلفة المحروقات من التعرفة قبل احتسابها وفق سعر السوق.