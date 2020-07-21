أصحاب حافلات الركاب في وادي خالد: “لا تحرمونا من فاناتنا”

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عقد عدد من أصحاب حافلات الركاب الصغيرة “الفانات” في منطقة وادي خالد في عكار بمنزل نائب رئيس اتحاد بلديات وادي خالد الشيخ أحمد الشيخ، وتم طرح موضوع الفانات التي يتم حجزها، بناء على قرار مجلس الوزراء الأخير لصالح المؤسسة العسكرية في حجة أنها تقوم بعمليات تهريب.

وأكد المجتمعون أنهم “تحت سقف القانون”، مطالبين ب”عدم حرمانهم من فاناتهم”.

واعتبر الشيخ باسم المجتمعين أن “هذا القرار الجائر يمس بلقمة العيش بغض النظر عما يقوم به أصحاب هذه الفانات”، داعيا “رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وقيادة الجيش إلى العودة عن القرار الذي يقوم بحجز الآليه لصالح الجيش”، متمنيا “استخدام قوانين تمنع التهريب، وألا يحرم أصحاب الفانات منها”.

وأكد الشيخ أنه سيتابع الموضوع مع أعلى المراجع المختصة ليتم إيجاد وسيلة من شأنها استرداد الآليات لأصحابها”