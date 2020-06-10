أصحاب محطات المحروقات: لتسليم كميات كافية من البنزين والمازوت

أصدرت نقابة أصحاب محطات المحروقات بياناً، طلبت فيه من المسؤولين المعنيين العمل على أن تسلم الشركات المستوردة في السوق المحلي كميات كافية من البنزين والمازوت.

وجاء في البيان: “تعبر نقابة اصحاب محطات المحروقات عن امتنانها لدولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب ولمعالي الوزيرين ريمون غجر وراؤول نعمه واللواء عباس ابرهيم للجهود التي بذلوها لايجاد حل مناسب لمعضلة اصحاب المحطات التي تدوم منذ اكثر من تسعة اشهر. وجدول تركيب الاسعار الذي صدر اليوم عن وزارة الطاقة والمياه مشروط بتسليم البنزين والمازوت من قبل الشركات المستوردة الى اصحاب المحطات بالليرة اللبنانية فقط.

في حال التزام هذه الشركات واصدارها الفواتير بالليرة اللبنانية مع احترام كافة العمولات التي يبينها جدول تركيب الاسعار وعدم الزام المحطات دفع أي نسبة بالدولار، نكون قد خطونا خطوة مهمة الى الامام على طريق اعادة تعبيد العلاقة بين المحطات والشركات لانهم يتكاملون في قلب هذا القطاع ويجب ان تكون العلاقة بينهم علاقة تعاون مميزة تستمر خلالها الشركات بتموين المحطات بكامل احتياجاتها وفقا للعقود الموقعة بينهم وتستمر المحطات برفع راية الشركات المتعاقدة معها”.

وتابع: “اما في حال اصرار الشركات المستوردة على عدم اصدارها الفواتير بالليرة اللبنانية وعلى استمرارها الطلب من المحطات دفع نسبة بالدولار، كما فعلت اليوم بعض هذه الشركات، نكون بذلك قد ذهبنا الى تأزيم المشكلة والنقابة لن تقبل بهذا الموضوع. نحن وعدنا من السلطات المعنية ان الشركات ستحترم الجعالات وستبيع المحروقات الى اصحاب المحطات بالليرة اللبنانية فقط”، طالباً من المسؤولين المعنيين “العمل على ان تسلم الشركات المستوردة في السوق المحلي كميات كافية من البنزين والمازوت لتغطية حاجات المواطنين بانتظار وصول بواخر المازوت الى المنشآت النفطية خلال الساعات المقبلة”، مناشداً وزير الطاقة والمياه “اطلاق مناقصة استيراد البنزين للمنشآت بأسرع وقت”.