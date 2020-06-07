أصحاب مدارس البقاع وبعلبك الهرمل: لاتخاذ قرار يحفظ كيان وجود المؤسسات التربوية

عقد أصحاب ومدراء المدارس الخاصة في البقاع وبعلبك الهرمل اجتماعاً في سرعين التحتا.

وبحث المجتمعون في الواقع التربوي في ظل جائحة “كورونا”، والتعاطي مع القطاع التربوي في التعليم الخاص الذي يمثل ٧٠ في المئة من القطاع، وتمّ التأكيد على مطالب أصحاب ومدراء المدارس في حال عدم التجاوب.

وأمل المجتمعون، من وزير التربية طارق المجذوب، في بيان، “اتخاذ قرار واقعي عادل وواضح للحفاظ على كيان وجود هذه المؤسسات التربوية”.

وطالبوا وزير التربية بـ: “إلغاء فرض نسبة الحسم من قبل الوزارة وحصر القرار في ذلك بأدارات المدارس التي لم تتخل عن أهلها ولن تتخلى، حصر الإفادة بإدارات المدارس، دفع مستحقات المدارس المجانية، ايجاد معايير لا بد من اتباعها وذلك بأخذ قرار واقعي وحقيقي بعيداً من المراوغة، والا سيكون لنا قرار بخطوات تصعيدية وصولا إلى التنحي وتسليم تلك المدارس”.