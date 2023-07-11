أصحاب مرائب الحجز المأجورة يحتجّون أمام "الداخليّة": لتعديل أجرة الإيواء

نفذت نقابة أصحاب مرائب الحجز المأجورة في لبنان وقفة احتجاجية، قبل ظهر اليوم، أمام مقر وزارة الداخلية في منطقة الصنائع – بيروت، أطلق في خلالها المشاركون صرخة عبروا فيها عن “الوضع المرير الذي يعاني منه أصحاب المرائب جراء أجرة الايواء المتدنية”.

وتحدث مستشار النقيب بشار أمهز فلفت إلى أنهم “يتقاضون يوميًا بدل الإيواء 4 آلاف ليرة التي كانت تساوي قبل تدني قيمة الليرة اللبنانية حوالى 3 دولارات”، مشيرًا إلى أنّ “محافظ بيروت أصدر قرارًا بتعديل أجرة إيواء المواقف الخاصة وأصبحت مائة وخمسين ألف ليرة”.

وسأل أمهز: “إلى متى ننتظر ليتم إنصافنا وإعطاؤنا حقنا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة”، آملًا “أن يسمع صوتهم وتحل قضيتهم ليتمكنوا من الاستمرار في عملهم وتأمين لقمة عيش كريمة لعائلاتهم”.

ورفع النقيب عبد بربيش، باسم النقابة، إلى الوزير مولوي “طلب تسوية أجرة إيواء المركبات والدراجات التي تحجز لديها أسوة وقياسًا بقرار محافظ بيروت رقم 41/ب تاريخ2023/1/27 المتعلق بتعرفة جديدة لمواقف السيارات”.

وجاء في نص الطلب: “تعاني مرائب الحجز المأجورة – وهي مواقف سيارات من وضع صعب وخطير قد يدفعها للإقفال بسبب قيمة أجرة الإيواء المحددة قديمًا منذ التسعينيات ببدل زهيد جدًا بعد انهيار الليرة اللبنانية وانعكاس ذلك على استمرار عمل المرائب التي بقيت تنفذ حجز المركبات والدراجات لمصلحة قوى الأمن الداخلي والاجهزة الرسمية الأخرى.

توضيحًا، سعادة محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود ولأجل حل أزمة البدل لمواقف السيارات عمد بتاريخ 2023/1/25 وتحت رقم 41/ب إلى إصدار قرار قضى بتحديد تعرفة جديدة لمواقف السيارات مرفقًا بقراره جدولًا بالتعرفة للمواقف المكشوفة والمسقوفة.

لذلك، إن نقابة مرائب الحجز المأجورة في لبنان وتفاديًا للاضرابات وتلافيًا لإقفال مرائب الحجز ولأجل الحل الممكن أسوة بقرار سعادة محافظ بيروت، تناشد معالي وزير الداخلية الذي تقدر جهوده الكبيرة في الوزارة وهو القاضي العادل التفضل باعطاء التوجيهات المناسبة للمحافظين لأجل تسوية أجرة بدل الإيواء أسوة بما قرره سعادة محافظ بيروت لجهة تحديد تعرفة جديدة تساوي على الأقل التعرفة المحددة بقرار محافظ مدينة بيروت المنوه عنه أعلاه”.