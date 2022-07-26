الثلاثاء 27 ذو الحجة 1443 ﻫ - 26 يوليو 2022 |
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أصحاب مولدات لا يزالون يبتزون المواطنين.. وأمن الدولة بالمرصاد

منذ 12 دقيقة
امن الدولة

امن الدولة

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صدر عن أمن الدولة البيان الآتي:

حتّى السّاعة، لا يزال بعض أصحاب المولّدات يعملون على ابتزاز المواطنين بقطع الكهرباء عنهم في حال الاعتراض أو تقديم شكوى ضدّهم أمام البلديّات أو أمن الدّولة.

صباح البارحة – الاثنين 26-7-2022، تلقّت المديريّة العامّة لأمن الدّولة – مديريّة جبل لبنان، اتّصالاً من امرأة من منطقة الأوزاعي، تشكو فيه صاحب مولّد يفرض عليها مبلغاً كبيراً كبدل اشتراكها الكهربائيّ لديه، يتخطّى بأضعاف معاشها التقاعديّ الذي تبقّى لها بعد وفاة زوجها. بعد أخذ بعض التفاصيل منها عبر الهاتف من قبل عنصر أمن الدولة، تبيّن أنّها تبلغ حوالى الثمانين عاماً، وصاحب المولّد يجبي اشتراكاته من النّاس من دون تزويدهم بأيّ فاتورة، ولم ينجز تركيب عدّادات لهم بعد، على رغم قرارات وزارة الاقتصاد منذ أكثر من سنة بضرورة تركيب عدّادات، ثمّ أكّدت المتّصلة أنّه هدّدها مرارًا بقطع اشتراكها في حال تقديمها شكوى ضدّه.
بعد وقت وجيز، بدأت دوريّات تابعة لأمن الدّولة بدهم المولّدات المنتشرة في منطقتَي الأوزاعي والغبَيري، وبعد الكشف عليها برفقة مندوب من وزارة الإقتصاد، تمّ تسطير محاضر ضبط بحقّ كلّ من: ج. سبلاني و ع. شمص، و م. مشهور، بسبب عدم التزامهم التعاميم القانونيّة لوزارة الاقتصاد.
مصدر في أمن الدّولة، أكّد ضرورة التعاون بين المواطنين والمديريّة، عبر إعلامها بما يجري، أسوةً بما قامت به هذه المرأة المسؤولة، التي عرفت أنّ القانون وحده يستطيع حمايتها.

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