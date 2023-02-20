أصوات اللبنانيّين تتعالى والسبب.. "نار" فاتورة الكهرباء!

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، بدأت تتعالى أصوات اللبنانيين من ارتفاع فاتورة “كهرباء لبنان”.

وفي تفاصيل الفاتورة مثلًا، أصبحت الاشتراكات الشهرية لأصغر اشتراك وهو بقدرة ١٥ أمبير، بحدود الـ٩٠٠ ألف ليرة (رسم تأهيل ورسم عداد)، يُضاف إليها عداد الكيلواط مضروبًا بـ٢٧ سنتًا لكل كيلواط تُحتسب على سعر صيرفة زائد عشرين في المئة، كل هذا والفرق بين سعر صيرفة وسعر الدولار الحقيقي هو بفارق حوالى الـ30 في المئة الذي سيُغطى من أموال المودعين.

ومع هذه التسعيرة، سيشعر اللبنانيون بنار فاتورة الكهرباء وخصوصًا أصحاب القدرة الشرائية المحدودة.