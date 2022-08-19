الجمعة 21 محرم 1444 ﻫ - 19 أغسطس 2022 |
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أضرم النار في سيارتها... والسبب؟

منذ 59 دقيقة
حريق

حريق

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أوقف مكتب أمن الدّولة في صور (ع.ق.) بعدما قام بإضرام النيران فجراً في سيّارة مرسيدس سوداء اللون تعود للبنانيّة (م.ف.) عند محلّة مفرق معركة بالقرب من مدينة صور، وأثناء التحقيق معه بإشراف القضاء المختص، تبيّن أن أسباب الحادثة شخصيّة.

وفي حادثة مشابهة، أضرم مجهولون النار بمحلين في الأسواق الداخلية بمدينة طرابلس، وأتت النيران على كل محتوياتهما وعملت فرق الإطفاء على اخماد الحريق، فيما أفادت غرفة العمليات في جهاز الطوارئ والاغاثة أنها أسعفت حالتي اختناق ميدانيا.

ويبدو أن العنف في لبنان بات حدثاً دورياً يتكرر في أكثر من منطقة وبمختلف الأساليب.

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