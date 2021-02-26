أطباء الجامعة اللبنانية الأميركية يعلنون عن المرحلة التمهيدية للدراسة الوطنيّة لإختبار الأمصال

بدأ فريق بحثي ضم أساتذة وأطباء من المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق، بتنفيذ مبادرة بحثية فريدة من نوعها بإشراف أستاذة الطب ورئيسة قسم الأمراض المعدية الدكتورة رولا حصني سماحة وتوجيهاتها.

واشار بيان للمركز الطبي الى ان المبادرة أتت “كجزء من واجب الجامعة اللبنانية الأميركية “LAU” والمركز، في مواجهة التحديات الطبية المتعلقة بالصحة العامة بشكل عام، وتنفيذا لمهمة أساسية وهي الوصول الى مناعة القطيع ضد “COVID-19″ في خضم جائحة كورونا في لبنان”.

ولفت الى ان “الفريق بإدارة الدكتور أحمد مهدي، تواصل مع البلديات ومخيمات اللاجئين، وأجرى 13,700 فحص أمصال، أي اختبار الأجسام المضادة ل-“COVID-19” لسكان 137 بلدية في 8 محافظات و26 منطقة مختلفة. وتم إجراء مقابلات مع مرضى من مختلف الفئات العمرية تتراوح بين 15 و74 عاما، وتم تجنيدهم واختبارهم بحثا عن الأجسام المضادة لفيروس “SARS-CoV2”.

اضاف: “تماشيا مع شعار المركز الطبي للجامعة – مستشفى رزق وهو الطب بإنسانية، يهدف هذا البحث الى تقويم حالة مناعة القطيع ل-“SARS-CoV2″ في مناطق مختلفة وتقديم اختبارات أمصال مجانية للمواطنين المشاركين بهدف المساعدة على توجيه سياسات وقرارات الصحة العامة في لبنان. الآن وبعد انتهاء مرحلة البحث، سيشرع الفريق في تحليل البيانات وعرض جميع الاستنتاجات المتعلقة بهذه الدراسة قريبا”.