الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 17 أكتوبر 2023 |
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أطلقوا النار وروّعوا المواطنين.. 3 مطلوبين في قبضة الأمن!

منذ دقيقة واحدة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، أنّه “نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحدّ من الجريمة بمختلف أنواعها والتفلّت الأمني.

نفذت قطعات سرية طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي، بتواريخ 10 و11 و12/10/2023، مداهمات عدة في محلة الميناء، التل، وباب الرمل، أسفرت عن توقيف /3/ أشخاص قاموا بأوقات سابقة بإطلاق النار وترويع المواطنين نتيجة خلافات شخصية، أدّت إلى إصابات جسدية وأضرار مادية، وتم ضبط أسلحتهم.

أودع الموقوفون القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناء لإشارته”.

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