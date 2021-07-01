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أعداد “كورونا” إلى انخفاض مستمر في لبنان.. إليكم التفاصيل

منذ 21 دقيقة
كورونا لبنان

كورونا لبنان

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لا تزال أعداد الإصابات والوفيات تنخفض يومياً في لبنان جراء فيروس كورونا. هذا وسجلت وزارة الصحة العامة 3 وفيات و150 إصابة جديدة.

في السياق عينه، رأى رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن “الاستهتار بالإجراءات الوقائية، بعد تراجع نسبة إصابات كورونا، مؤشر يدعو الى القلق، وخاصة ان المتحور الهندي (دلتا) انتشر بحوالي 92 دولة بالعالم وهو متحور سريع الانتشار، اكثر بنسبة 60% من المتحور الإنكليزي. لهذا علينا تطبيق الأجراءات الوقائية، وإلا سنقع مجدداً بالمحظور”.

توازياً، اعتبر رئيس لجنة اللقاحات الدكتور عبد الرحمن البزري أن “المتحورات الفيروسية الجديدة خصوصا متحور دلتا الهندي تشكل خطرا جدياً على كل الدول ومن بينها لبنان”.

وقال ان ارتفاع مستوى التمنيع في لبنان وإنخفاض نسبة الإنتقال المجتمعي للفيروس، وجودة اللقاحات المُستخدمة هي عوامل تؤمن للمجتمع اللبناني مناعة نسبية جيدة ضد هذه المتحورات، فمن واجبنا أخذ الحيطة، واتباع الإرشادات وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت، والتعامل الجدي مع الحالات المستوردة من الخارج.

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