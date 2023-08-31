الخميس 15 صفر 1445 ﻫ - 31 أغسطس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أعطال ونفاد للمازوت في سنترالات "أوجيرو".. ونداء من المواطنين

منذ 55 دقيقة
أحد مراكز أوجيرو

أحد مراكز أوجيرو

A A A
طباعة المقال

توقف سنترال المنية عن العمل بسبب نفاد مادة المازوت من خزاناته، ما أدى إلى انقطاع خدمات “أوجيرو” عن المناطق التي تستفيد  من السنترال في المنية وجوارها.

ووجّه الأهالي نداءات إلى المسؤولين طالبوهم بإيجاد حلّ لتوقف السنترال عن العمل وتأمين المازوت له، نظرًا لما يسببه ذلك من أضرار بمصالحهم.

يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة “أوجيرو” عبر حسابها على منصة “إكس”، أن عطلًا طرأ في سنترال بتاتر بسب الضغط على المولّدات، مما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

كذلك أعلنت الهيئة عن عطل في سنترال المريجة بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف الخدمات أيضًا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وقالت عبر حسابها على منصة “إكس”، إنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
    عبد اللهيان من بيروت: سمعنا تصريحات إيجابيّة بشأن لبنان في السعودية
    مكتبة
    مع اقتراب العام الدراسيّ.. محضر ضبط بحقّ مكتبة
    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    بالأرقام.. كركي يكشف عن زيادة في تعرفات الضمان

    الأكثر قراءة

    استكشاف الفضاء- تعبيرية
    عالم فضاء: ناسا عثرت على حياة غريبة على كوكب المريخ
    السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    الأضخم في العالم.. "فيديو" يكشف حقيقة السفارة الأمريكية الجديدة في لبنان
    سيف الإسلام القذافي
    ليبيا ستنهض وستزأر.. سيف القذافي يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان