أعطال ونفاد للمازوت في سنترالات "أوجيرو".. ونداء من المواطنين

توقف سنترال المنية عن العمل بسبب نفاد مادة المازوت من خزاناته، ما أدى إلى انقطاع خدمات “أوجيرو” عن المناطق التي تستفيد من السنترال في المنية وجوارها.

ووجّه الأهالي نداءات إلى المسؤولين طالبوهم بإيجاد حلّ لتوقف السنترال عن العمل وتأمين المازوت له، نظرًا لما يسببه ذلك من أضرار بمصالحهم.

يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة “أوجيرو” عبر حسابها على منصة “إكس”، أن عطلًا طرأ في سنترال بتاتر بسب الضغط على المولّدات، مما أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

كذلك أعلنت الهيئة عن عطل في سنترال المريجة بسبب الضغط على المولدات، مما أدى إلى توقف الخدمات أيضًا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.

وقالت عبر حسابها على منصة “إكس”، إنّ فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.