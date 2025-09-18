أعفت تلاميذ مدارسها من الأقساط!

صدر عن أمانة سرّ بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية البيان الآتي: “بتوجيه من غبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان الكلّي الطوبى، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، تدعو بطريركية السريان الكاثوليك الأنطاكية جميع أبنائنا وبناتنا السريان إلى تسجيل أولادهم في مدرسة ليسيه المتحف، بدارو – بيروت، أو في مدرسة دير الشرفة، درعون – حريصا، للعام الدراسي القادم 2025 – 2026.

وتعلن البطريركية أنّ غبطة البطريرك يونان، وببادرة أبوية، وللسنة السادسة على التوالي، سيقوم بإعفاء جميع الطلاب السريان (الكاثوليك والأرثوذكس) من كامل الأقساط المترتّبة عليهم، على أن تقوم البطريركية بتسديدها كاملةً لإدارة المدرستين، باستثناء رسم التسجيل والقرطاسية.

كما تدعو البطريركية جميع الإخوة الأعزّاء من مختلف الطوائف إلى تسجيل أولادهم في إحدى هاتين المدرستين، على أن تكون الأسعار مدروسة للجميع.

إنّ غايتنا هي إيصال رسالة التربية السامية التي هي إحدى دعائم البشارة، لما فيه خير الوطن ومستقبل جميع المواطنين.

نسأل الله أن يبارك العام الدراسي الجديد، ويعيد لبنان إلى سابق عهده من السلام والتطوّر والازدهار”.