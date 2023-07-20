الخميس 2 محرم 1445 ﻫ - 20 يوليو 2023 |
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أعمال تجريف لبنانيّة غير مسبوقة منذ التحرير.. وإسرائيل تردّ بقنابل دخانيّة

منذ 32 دقيقة
قوات العدو الإسرائيلي تُطلق قنابل دخانية

قوات العدو الإسرائيلي تُطلق قنابل دخانية

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بدأت أعمال تجريف لبنانية على أراض تتجاوز ما يعرف بخط الانسحاب في المنطقة الحدودية، فيما تُطلق قوات العدو الإسرائيلي قنابل دخانية باتجاه الأراضي اللبنانية قبالة تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، حسبما أفادت قناة “الميادين”.

كما وعزز الجيش اللبناني من إجراءاته تزامنًا مع شق طريق لبنانية جديدة بمحاذاة بلوكات الاحتلال.

يُذكر أن أعمال التجريف اللبنانية الحالية هي غير مسبوقة منذ تحرير الجنوب والبقاع الغربي من الاحتلال، وهي تحاذي البلوكات الأسمنتية التي أقامها الاحتلال قبل أيام.

إلى ذلك، ألقى جيش العدو الإسرائيلي قنبلة غازية سقطت داخل الأراضي المحتلة، في مرتفعات كفرشوبا، وذلك بعد اقتراب قوة للجيش اللبناني وعدد من الصحافيين إلى منطقة أقام بها العدو جدارًا جديدًا.

فيما كانت معلومات صحافيّة قد كشفت أنّ رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي هاليفي، جال على موقع العباد مقابل بلدة حولا، برفقة قائد المنطقة الشمالية وقائد فرقة الجليل قائد اللواء الشرقي.

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