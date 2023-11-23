الخميس 9 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 23 نوفمبر 2023 |
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أعنف هجوم على إسرائيل منذ بدء الحرب.. 50 صاروخاً من الجنوب تجاه الجليل الأعلى

منذ 46 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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تشهد مناطق شمالي إسرائيلي، الخميس، قصفاً مكثفاً مصدره الأراضي اللبنانية، في استمرار للتوترات بالمنطقة الحدودية بين البلدين.

ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي القصف بأنه “الأعنف منذ بداية الحرب”، مشيرة إلى “إطلاق ما لا يقل عن 50 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الأعلى”.

وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله، منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما غير المسبوق على إسرائيل.

والخميس أعلن حزب الله أن أمينه العام حسن نصر الله استقبل وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، الذي يزور لبنان.

وقال بيان للحزب إن المسؤولين استعرضا “آخر التطورات في فلسطين ولبنان والمنطقة، والاحتمالات القائمة حول مسار الأحداث ‏والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

ومنذ بدء التصعيد عبر الحدود، سقط 107 قتلى في لبنان من بينهم 75 من مقاتلي حزب الله، و14 مدنيا منهم 3 صحفيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة “فرانس برس”.

وأفادت السلطات الإسرائيلية من جهتها بمقتل 9 أشخاص بينهم 3 مدنيين.

وليل الأربعاء أعلن حزب الله مقتل 5 من مقاتليه، بينهم عباس ابن رئيس كتلته البرلمانية النائب محمد رعد، بعد هجمات إسرائيلية جنوبي لبنان.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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