الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
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أغلبية ساحقة.. البرلمان الأوروبي يصوت على قرار يدعم إبقاء اللاجئين في لبنان

منذ 9 دقائق
البرلمان الأوروبي

البرلمان الأوروبي

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أعلن النائب الفرنسي البارز تيري مارياني أن “البرلمان الأوروبي صوت اليوم بأغلبية ساحقة على قرار يدعم إبقاء اللاجئين السوريين في لبنان”.

وقال النائب الفرنسي في تغريدة له عبر “تويتر”: “من بين الممثلين الفرنسيين المنتخبين، فقط نواب التجمع الوطني الفرنسي صوتوا ضد هذه الإهانة للبنانيين ومستقبلهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر رئيس الرابطة المارونية البيان التالي:

يستهجن رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الخطاب المناهض للشعب اللبناني الذي يسعى الاتحاد الاوروبي الى تكريسه في مشروع القرار الذي قدمه عدد من النواب، و الذي سيتم التصويت عليه في اجتماع البرلمان الاوروبي اليوم، والذي يحمل في طياته اهانة غير مبررة للدور الانساني الكبير الذي قام به الشعب اللبناني ولا يزال، مع الشعب السوري الشقيق الذي نزح الى لبنان منذ بدء الاحداث في سوريا.

ان ما قدمه لبنان وشعبه للنازحين السوريين، على حساب كل اللبنانيين، من معاملة وسكن وتعليم وطبابة وعمل، وما تسبب به هذا النزوح من اضرار على بناه التحتية وعلى البيئة، لم يقدمه اي بلد او شعب في العالم.

ان ما ينتظره لبنان من الاصدقاء الاوروبيين هو دعم خطط عودة السوريين الى بلدهم او اعادة توطينهم في بلد ثالث، وليس الاساءة الى الشعب اللبناني ومحاولة اظهاره امام العالم بمظهر الخالي من الانسانية، وهذا امر لن نقبل به ونحذر من الاستمرار في بث روح الكراهية والحقد ضد الشعب اللبناني.

واخيرا اتوجه الى السلطات اللبنانية الرسمية المعنية، العمل على التواصل مع مسؤولي الاتحاد الاوروبي لوقف هذا الاجراء المهين وبالسرعة المرجوة. كما اتمنى على كل القطاعات الحزبية والمجتمع المدني رفض هذا القرار.

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