الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
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أفخاخ في الجنوب بتنفيذ إسرائيلي

منذ ساعة واحدة
الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

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أفادت معلومات mtv بأن عددا من القذائف الاسرائيلية التي سقطت في بلدة حولا لم تنفجر ويتكفّل الجيش اللبناني بتفكيكها وإزالتها من المنطقة، لذلك صدر تعميم بعدم الاقتراب منها بتاتا.

ويسود التوتر، اليوم الأربعاء، في جنوب لبنان حيث أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلي ثلاث قذائف أصابت غابات في قضاء حاصبيا. كما سقط عدد من القذائف الإسرائيلية على أطراف بلدات جنوبية. ولا تزال المدفعية الاسرائيلية مستمرة بقصف مناطق عديدة في جنوب لبنان.

كذلك، أفيد عن إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسماع دوي صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.
من جهته أعلن حزب الله أنه استهدف قبل ظهر اليوم قوة مشاة إسرائيلية في موقع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

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