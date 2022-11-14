أفرام: لتكن استقلاليّة القضاء أوّل قانون بعد انتخاب الرئيس

كتب رئيس المجلس التنفيذي لـ” مشروع وطن الانسان” النائب “نعمة افرام” على تويتر: “نهنّىء معدّي حفل إطلاق “الخطّة الوطنيّة لاستقلاليّة القضاء” والنقيب محمد مراد. إنّ هذه الخطّة تطرّقت إلى تشكيل مجلس القضاء الأعلى، مناقلات القضاء، والموازنة القضائيّة ومواضيع أخرى”….

وأضاف افرام: “إنّ قانون استقلاليّة القضاء هو حجر الزاوية لإعادة بناء مؤسّسات الدولة اللبنانيّة، ونأمل أن يكون أوّل قانون يُقرّ بعد انتخاب رئيس الجمهوريّة بعدما وضعت وزارة العدل ملاحظاتها عليه، كما نتمنى أن يليه إقرار قانون جديد لتعيين موظّفي الفئة الأولى”.

وختم: “للعلم، العراق حقّق انجازاً في الأسابيع الماضية بتطوير الدستور ليلحظ استقلاليّة القضاء ومن ثمّ أقرّه كقانون، فيما يبقى لبنان وموريتانيا الدولتين الوحيدتين من كل الدول العربية اللتين لم تقرّا بعد هذا القانون”.