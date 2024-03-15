الجمعة 5 رمضان 1445 ﻫ - 15 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أفوكا ومكيفات.. عمليات سرقة غريبة في جزّين

منذ 34 دقيقة
توقيف - تعبيرية

توقيف - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

“حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة مكيّفات من منازل ومحال تجارية في عدد من بلدات قضاء جزين، من قبل أشخاص مجهولين يستقلّون سيّارة “BMW”، وكان آخر هذه السرقات بتاريخ 3-3-2024، حيث أقدم مجهولان على سرقة مكيفات عائدة لمطعم في بلدة وادي بعنقودين – جزين، ولدى مشاهدتهما من قبل سكّان المحلّة لاذا بالفرار عبر البساتين، تاركين السّيّارة والمسروقات خلفهما.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف الفاعلَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويتَي منفذي عمليات السّرقة، وهما كل من:

خ ، ن (من مواليد عام ۱۹۹۱، لبناني) بحقّه عدّة مذكّرات عدليّة.
أ ، ك (من مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)
بتاريخي 5 و 9-3-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفتهما الشّعبة في مدينة صيدا.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب اليهما لجهة تنفيذهما العديد من عمليات السّرقة، طالت محالا تجارية وبيوت في مناطق جزين، إضافةً إلى قيامهما بسرقة فاكهة “الأفوكا” من عدّة بساتين، واعترف الثاني بتعاطي حشيشة الكيف وحبوب “كبتاغون”.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    شعار جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان (AIA)
    جمعية ممثلي صانعي المركبات العالميين في لبنان: كفالة المصنّع هي الضمانة الوحيدة للمستهلك
    أسعار المحروقات
    ارتفاع طفيف في أسعار المحروقات
    جمعية المستهلك لبنان
    جمعية المستهلك: لتحسين التحديات التي يواجهها المستهلكون

    الأكثر قراءة

    ينال صلح
    معلومات عن إصابة نائب من حزب الله بغارة إسرائيلية.. وكتلة الوفاء توضح!
    وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم
    خبر سار من وزير العمل لموظفي القطاع الخاص في رمضان!
    صورة من الفيديو لحظة اغتيال القيادي في حماس جنوب لبنان
    بالفيديو.. لحظة اغتيال القيادي في حركة "حماس" هادي مصطفى