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أفيخاي أدرعي عن خطاب نصر الله.. "العنترة ما عليها جمرك"!

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 29 - أكتوبر - 2022 11:48 مساءً
أفيخاي أدرعي

أفيخاي أدرعي

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غرّد المُتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي عبر حسابه على “تويتر” قائلاً:

“ها هو الأمين العام لحزب الله يحاول أن يقطف ثمار المفاوضات بين دولتي إسرائيل ولبنان ليظهر نفسه “سيد” الثمار والنتائج – وأسفاه على نصرالله!! يذكرني حال نصرالله بالمثل اللبناني “تيتي متل ما رحتي جيتي” وما لحق يعلي راسه حتى وطاه” متل ما يقال باللبناني بعد أن رأى “بعبعته” والبروباغندا لم تجد نفعًا”.

وأضاف: “تهديدات نصرالله لم تفلح في ايقاف المفاوضات لان اللبنانيين فهموا جيدًا أن “البعبعة” لن تبني وطنًا ولن تأتي بلقمة الخبز بل على عكس.. العنترة ما عليها جمرك نصرالله ليس الا عائقاً في درب لبنان الطامح للعيش الكريم والإعمار على كافة المستويات”.

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