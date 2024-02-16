أفيخاي أدرعي يرد على نصرالله: لبنان في ورطة كبيرة!

كتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “يتحدث نصرالله بلغة التهديد والوعيد ليحاول إخفاء حقيقة قيامه بدفع لبنان إلى أزمة غير مسبوقة بسبب قرارات اتخذها بأوامر إيرانية والتي تهدف إلى توريط لبنان في حرب لا شأن له فيها دعمًا لحماس”.

وأضاف، “لبنان يواجه ورطة كبيرة خدمةً للمصالح الإيرانية، بسبب نصرالله”.

وتابع أدرعي، “حزب الله يخاطر بالأوضاع في لبنان من خلال التنظيمات العاملة بالوكالة والتي يسمح لها بالعمل من داخل المراكز المدنية اللبنانية، بسبب نصرالله”.

واستكمل، “هل سيتطرق نصرالله في خطابه لصراخ سكان الجنوب عبر شبكات التواصل الاجتماعي الذين يقولون “لا نريد الحرب” و “أنتم تحطمون أحلامنا” أم أن نصرالله سيتمادى في نهجه هذا؟”.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد توجه بكلمة متلفزة عصر اليوم الجمعة إلى اللبنانيين، تحدث فيها عن آخر التطورات الميدانية في العمليات العسكرية عند الحدود الجنوبية مع فلسطين، متوعدًا إسرائيل برد قوي على قتل المدنيين.