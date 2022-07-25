أقدما على عدة عمليات سرقة في بلدة يونين... وهذا ما حصل

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

بتاريخ 03-7-2022، توافرت معلومات لدى مفرزة بعلبك القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن قيام كل من أ. ط. (من مواليد عام ١٩٩7، لبناني)، ع. ح. (من مواليد عام 1992، سوري) بأعمال سرقة في بلدة يونين وجوارها.

على الفور وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت قوّة من المفرزة المذكورة من توقيفهما بالتاريخ ذاته على متن سيارة نوع “مرسيدس” -جرى ضبطها- قرب مفرق بلدة يونين. وبتفتيشهما، تم العثور على ألواح طاقة شمسية.

بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على عدة سرقات في بلدة يونين وجوارها، وأنهما يعمدان الى بيع المسروقات.

جرى استرداد معظم المسروقات وأعيدت الى أصحابها، وأودع الموقوفان مع المضبوطات القضاء المختص، بناء على اشارته.