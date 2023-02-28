الثلاثاء 8 شعبان 1444 ﻫ - 28 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أقدم على عدة عمليات احتيال وتزوير.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

منذ 37 دقيقة
الموقوف ع. ك.

الموقوف ع. ك.

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:

تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:

ع. ك. (من مواليد عام 1982، لبناني)

بجرم احتيال وتزوير تأشيرات سفر وإيهام مواطنين بتأمين لجوء إلى دولٍ أوروبية عبر المفوضيّة السّاميّة للأمم المتّحدة.

لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الحضور إلى قسم المباحث الجنائية المركزيّة في وحدة الشّرطة القضائية، الكائن في مبنى وزارة العدل – بيروت، أو الاتصال على الرقم: 424336-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

    المزيد من أخبار لبنان

    القاتل "ع.س "
    الجيش يوقف مطلق النار على طليقته في جبل محسن
    وزارة الصناعة
    وزارة الصناعة تحدد سعر جديد لطن الترابة السوداء
    مستشفى في لبنان
    نقابة اصحاب المستشفيات: لايوجد حل الا بدولرة الفواتير

    الأكثر قراءة

    مؤشر قياس الزلازل
    نصيحة من باحث جيولوجي إلى اللبنانيين بشأن الزلازل
    مؤشر قياس الزلازل
    هزّة أرضية جديدة في لبنان
    طوني نمر
    الكشف عن تحرّك الفالق الشمالي لخليج الإسكندرون.. كيف سيتأثّر لبنان؟