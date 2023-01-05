أقدم على عدة عمليات نصب واحتيال موهماً ضحاياه بتأجير شاليهات وهمية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“ورد إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية شكوى ضد مجهول بجرم نصب واحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بتأجير شاليهات وهمية عبر حساب على تطبيق “facebook” مستخدمًا رقمين خلويين لهذه الغاية.

نتيجة المتابعة والاستقصاءات التي قام بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنوا من تحديد هوية مستخدم الرقمين ومن توقيف، ويدعى:

– م. د. (من مواليد عام 1993، لبناني) الذي تبيّن أنه أوقف بوقت سابق بالجرم ذاته.

بالتحقيق معه، اعترف أنه كان يعمل في مجال السياحة وتسويق شاليهات للإيجار لصالح أحد الأشخاص عبر حساب على تطبيق “facebook” تحت إسم “chris” حيث يقوم بنشر إعلانات شاليهات للإيجار ويتواصل مع الزبائن، ويطلب منهم إرسال 50% دفعة من قيمة الحجز لتأكيده. وبعد فترة، حصل خلاف بينه وبين صاحب الشاليهات، ورغم ذلك استمرّ بنشر الإعلانات كما وأنه أنشأ لصالحه الخاص حسابين وهميين للغاية ذاتها تحت إسم “lorahaded” و”شمعون”، وبدأ يستحصل من الزبائن على جزء الـ 50% من قيمة المبلغ لتأكيد الحجز عبر شركتين لتحويل الأموال، وبعد تحويل المبلغ لا يعود يجيب على الاتصالات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القضاء المختص، بناء على إشارته”.