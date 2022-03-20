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أقدم على عدة عمليات نصب واحتيال وتزوير.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

20 - مارس - 2022
توقيف

موقوف

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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

في إطار مكافحة ظاهرة أعمال النصب والاحتيال وتزوير الشيكات والمستندات بعد أن كَثُرَت هذه العمليات في الآونة الأخيرة.

توافرت معلومات لمفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أحد المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات عدلية والمتواري عن الأنظار بعمليات نصب واحتيال وتزوير ويدعى:

ر. م. (من مواليد عام 1983، لبناني)

بتاريخ 09-03-2022 وبعد عملية رصد ومتابعة، تمكّنت المفرزة المذكورة من تحديد مكان تواجده في أحد المنازل في زحلة، حيث قامت بمداهمته وتمّ توقيفه رغم محاولته الفرار، وبرفقته المدعو:

س. ح. (من مواليد عام 1989، لبناني)

بتفتيشهما والمنزل، عثر على دفاتر شيكات مزوّرة، كمية من الماريجوانا وحشيشة الكيف، وحبوب XTC.

اودعا مع المضبوطات مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في زحلة للتوسع بالتحقيق معهما، بناء على إشارة القضاء المختص.

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