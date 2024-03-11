أقساط المدارس بالدولار والأساتذة "يتقاضون الفتات"

أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، اليوم الاثنين، أن “ثلثي المدارس لم يلتزم بسداد المتوجبات المالية بناءً للبروتوكول الذي أُبرم في وزارة التربية لإنصاف الأساتذة”، كاشفاً عن “خروقات تسجل لجهة تحميل الاهل أعباء البند الذي يُلزم المدارس في الاتفاق دفع مبلغ 900.000 ليرة عن كل طالب، من خلال رفع الأقساط تحت هذه الحجة”.

وأردف في حديث لـ”صوت كل لبنان”، “اجتماع سيجمعه بوزير التربية عباس الحلبي لبحث آليات المحاسبة لكلّ هذه الخروقات”.

وتحدث محفوض عن معاناة الأساتذة الذين يتقاضون الفتات فيما الأقساط أصبحت مرتفعة جداً بالدولار.

وحول البلبلة التي احدثتها أوراق وُزعت في احدى مدارس جونية والجدلية القائمة حول الاسرة، لفت محفوض الى ان “التعاطي مع هذا الموضوع يراعي الخصوصية اللبنانية”.

ودعا الى “وجوب تفعيل الرقابة والتدقيق بالمناهج”.

وأشار الى “دور لجان الاهل ليس فقط على صعيد الأقساط بل على المضمون والتوجيه ايضاً”.