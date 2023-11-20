أكثر من 16 ألف نازح في قضاء صور

أشارت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان، الى ان “النقص الحاصل في المساعدات المتعلقة بالنازحين من القرى الحدودية، بدأ يؤثر على مجريات الاستجابة لتلبية احتياجات أكثر من 16 ألف نازح موجودين في قضاء صور ومسجلين على لوائح رسمية لدى الوحدة والجمعيات والمنظمات التي تقدم مساعدات عينية للنازحين”.

وأوضحت ان “العدد الفعلي لغاية يوم أمس وصل الى 16276 نازحا موزعين على قرى القضاء، واربعة مراكز ايواء تعمل الوحدة بالتعاون مع الجمعيات والمنظمات الدولية على تأمين حاجاتهم ضمن الامكانات المتوافرة لديها، ولا سيما أن عدد النازحين يزداد يوميًا، خصوصا أننا دخلنا في فصل الشتاء مما يرتب اعباء اضافية لناحية تأمين المستلزمات المتعلقة بالتدفئة في مراكز الإيواء”.