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أكثر من 4.96 مليون وفاة ونحو 245 مليون إصابة بكورونا

27 - أكتوبر - 2021
أعراض كورونا قد تستمر لفترة طويلة

كورونا

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يواصل فيروس كورونا حول العالم حصد مزيد من الأرواح، حيث تسبب حتى الآن في وفاة أكثر من 4.96 شخص، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات نحو 245 مليون إصابة.

وفيما يلي قائمة بـ10 دول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء:

1- الولايات المتحدة سجلت نحو 739 ألف حالة وفاة، وأكثر من 45 مليون إصابة منذ بداية تفشي الوباء.

2- البرازيل أكثر من 606 آلاف حالة وفاة، ونحو 22 مليون إصابة.
3- الهند أكثر من 455 ألف حالة وفاة، و34 مليون إصابة.
4- المكسيك أكثر من 286 ألف إصابة، ونحو 3.8 ملايين إصابة.
5- روسيا أكثر من 230 ألف حالة وفاة، و8.2 مليون إصابة.
6- بيرو أكثر من 200 ألف حالة وفاة، و2.2 مليون إصابة.
7- إندونيسيا أكثر من 143 ألف حالة وفاة، و4.2 مليون إصابة.
8- بريطانيا 143 ألف حالة وفاة، و8.9 ملايين إصابة.
9- إيطاليا؛ 132 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.7 ملايين إصابة.
10- كولومبيا 127 ألف حالة وفاة، و5 ملايين إصابة.

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