أكثر من 60 مغترباً أصيبوا بالتسمم في البقاع.. ما الذي حدث؟

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنّ رئيسة مصلحة الصحة في البقاع الدكتورة لارا برّاك وفريق الترصد الوبائي برئاسة زينة فرح يتابعان قضية تسمم المغتربين الأستراليين في أحد مطاعم البردوني في زحلة.

وبعد المتابعة تبين أنّ حافلة تقل 100 شخص من المغتربين الأستراليين كانوا قد تناولوا فطورهم في أماكن عدة في جزين، وبعدها تناولوا طعام الغداء في زحلة، ومن ثم تناولوا المثلجات “البوظة” في دير القمر. وبالتالي لا يمكن الجزم بأن التسمم سببه تناول طعام الغداء في البردوني.

وأشارت “الوكالة الوطنية” إلى أنّ حادثة التسمم وقعت في 19 الحالي، وان 60 شخصًا أصيبوا بالتسمم بأعراض خفيفة الى متوسطة (إعياء وتقيؤ واسهال)، وأنّ 3 منهم أدخلوا الى مستشفى لبيب الطبي في صيدا.

هذا وسترسل وزارة الصحة يوم غد فريقًا إلى مطاعم البردوني لأخذ عينات والكشف على جودة المنتجات والطعام.