أكرم شهيب: قرار إلغاء "البريفيه" سقطة من سقطات الحكومة

عقد الحزب التقدمي الاشتراكي مؤتمراً صحافياً، بدعوة من مفوضية التربية والتعليم، في مركز الحزب في بيروت، تناول فيه الموضوع التربوي، وتحدث فيه عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب بحضور أمين السر العام ظافر ناصر، مفوض التربية سمير نجم وأعضاء المفوضية، أعضاء مجلس القيادة ورئيسة اللقاء التقدمي للأساتذة الجامعيين منى رسلان.

وقال شهيب: شكل ملف التربية والتعليم أحد أهم الاهتمامات الرئيسية للحزب التقدمي الاشتراكي، لما لهذا الملف من أهمية في التبيان الوطني وفي تحديث الدولة وتطوير المجتمع. من هذا المنطلق ينظر الحزب اليوم إلى التأثير السلبي الكبير للأزمة الاقتصادية الاجتماعية على القطاع التربوي، منبهاً إلى خطورة ما يجري من تدمير ممنهج للتميز اللبناني في هذا المجال، وللانعكاس الخطير للأزمة على التعليم الرسمي بشكل خاص. ولأننا نعرف خطورة الواقع القائم من سنوات أربع وعلى أبواب عام دراسي جديد نخشى أن يكون مصيره أسوأ من الأعوام السابقة.

أضاف: نرفع اليوم الصوت لنحذر المسؤولين، جميع المسؤولين في الحكومة والمجلس النيابي والجهات الدولية المانحة التي يقع على عاتقها تعليم اللبنانيين وغير اللبنانيين، وندعوهم إلى وضع الحلول الناجعة لحل المعضلة القائمة وحماية التعليم الرسمي والسعي الحثيث إلى انطلاقة مستقرة للعام الدراسي القادم، تعيد المستوى التربوي إلى سابق تألقه وإلى الامتحانات الرسمية والمدرسية الموقع والمستوى، وإلى تمكين الأساتذة والمعلمين من الوصول إلى مدارسهم وثانوياتهم وبمدخول يحفظ لهم حق العيش بكرامة ويشعرهم باستقرار اجتماعي، ريثما يتم تصحيح الرواتب والأجور.

وتابع: من أجل ذلك نطرح اليوم عدة عناوين كخطة حل، علها تلقى الاهتمام المطلوب إلى تحقيق الأهداف المرجوة بالحفاظ على التعليم الرسمي ووقف الإجحاف بحق المعلمين والتلامذة على حد سواء. لذلك نرفع الصوت من جديد لتحذير بشكل حاسم كل المسؤولين المعنيين بالدولة اللبنانية ماليا ولوجستيا وتشريعيا وحكوميا، من الخطر الكبير الذي سيطل علينا خلال أيام قليلة إذا استمر التعامل بلا حلول ولا إجراءات ولا بحث عن تمويل. وكأننا نذهب إلى ما يسمى طبقية التعليم (تعليم خاص وتعليم رسمي). وهل يعي البعض فى الدولة خطورة مثل هذا الفرز.

واكد شهيب ضرورة تحقيق ما يلي: تصحيح رواتب الأساتذة والمعلمين وأجر الساعة (ساعة التعاقد) وربطها بالدولار الأميركي، مطالبة المانحين بدفع بدلات إنتاجية والإيفاء بالتزاماتهم تجاه قطاع التربية الذي تحمل الكثير هذا العام، عدم التمييز بين تعليم لبناني وغير لبناني بعيدا من الشروط المسبقة، تمكين تعاونية موظفي الدولة من تغطية فروقات الطبابة والاستشفاء والمنح، ربط بدل النقل بعدد من ليترات البنزين ودفعه بسعر متحرك يوازي الارتفاع والتقلب بسعر المحروقات، إقرار العقد الكامل للمتعاقدين بكافة القطاعات والمسميات ودفع مستحقاتهم بطريقة شهرية والاستفادة من بدل نقل يومي على غرار أساتذة الملاك كما إستفادة المتعاقدين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلغاء بدعة المستعان بهم والتعاقد على حساب صناديق المدارس والأهل أو لجان الأصدقاء، وتحويلهم إلى تعاقد وفق الأصول، تحويل مستحقات صناديق المدارس كي تتمكن من تلبية المصاريف التشغيلية، دعم صناديق مدارس ومعاهد التعليم المهني والتقني الرسمي، إجراء مباريات تثبيت مع أولوية للفائض في المباراة الأخيرة أو أقله فتح باب التعاقد لرفد المدارس والثانويات والمعاهد بالدم الجديد خصوصا بعد التسرب الكبير الحاصل حاليا، وأخيرا إعفاء المتعاقدين من رسوم تسجيل أولادهم في الثانويات والمعاهد الرسمية حيث أصبحت قيمتها كبيرة جداً نسبة لما يتقاضونه”.

وقال: “لعل ما نطرحه اليوم يلقى آذانا صاغية لدى من هم في القرار، ونحن على أبواب التحضير لعام دراسي طبيعي بعيداً من التعطيل والإضرابات لمصلحة الطلاب والأهل والمعلمين حماية لجيل جديد ومستقبل وطن”.

وأعلن “ان هذا المؤتمر الصحافي هو بداية لتحرك سنقوم به تجاه جميع المعنيين في المرحلة المقبلة”.

وردا على أسئلة الإعلاميين، شدد شهيب على المطالب التي قدمها الحزب التقدمي الاشتراكي “المشروعة والمحقة لإنقاذ ودعم العام الدراسي الجديد الذي أصبح على الأبواب”.

وردا عن سؤال، قال شهيب: أولا مجلس النواب هو مجلس مُنتخب عمره أقل من سنة، أعتقد ان الناس عبرت عن رأيها، منهم من انتخب بشكل جيد ومنهم من لم ينتخب بشكل جيد، لكن لست انا من يقيم بهذا الموضوع… في المؤتمر هنا ندعو الى دعم المدرسة الرسمية والأساتذة وحماية الطالب، المسار طويل ومتعب لكن نحن تعودنا بالحزب الاشتراكي ان نكون ملتصقين بقضايا الناس وهمومهم.

وتابع “التعليم حق لأي طالب أكان لبنانيا أو لم يكن لبنانيا، ثانيا موضوع مجلس الوزراء من المهم جدا ان ينعقد ويخصص أكثر من جلسة لموضوع التربية، المشكلة بالتربية ليست مشكلة مناهج، هذا موضوع آخر بحاجة الى البحث، لكن المشكلة هي مشكلة مالية، موضوع الرغيف مهم وموضوع الطبابة مهم لكن دعم الأساتذة والمدرسة الرسمية اهم.

وعن إلغاء شهادة البريفيه، قال شهيب: موضوع البريفيه معيب وكان للحزب موقف واضح من هذا الموضوع. لكن هناك قوانين يجب ان تعدل بموضوع البريفيه، لهذا السبب ذهبوا الى إعطاء الإفادة، وتعديل البريفيه يتطلب تعديل مجموعة القوانين، التشريع في مجلس النواب متوقف. كان معيباً ان يؤخذ قرار من دون علم الوزير، وكان معيب جدا أن يؤخذ قرار دون درسه، بالتالي هذه سقطة من سقطات الحكومة للأسف.

وختم شهيب: علينا واجب الاستمرار لتحقيق المطالب، أولا الى جانب النقابات والمعلمين، ونحن كحزب موجودون وسنتابع الملف مع المعنيين… أطلقنا أكثر من صرخة، فهل من يسمع؟.