أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين: التنقيب لن يبدأ قبل نهاية أيلول

كشفت موقع “​أكسيوس​” الأمرييك نقلا عن مسؤولين ​إسرائيل​يين، أنه “لم تبدأ حتى الآن عملية صياغة اتفاق بشأن النزاع البحري مع ​لبنان​”.

ولفت في تقرير له الى أن “مبعوث ​الطاقة​ الأميركي ​آموس هوكشتاين​، الذي يتوسط بين البلدين، من المتوقع أن يزور بيروت والقدس الأسبوع المقبل في محاولة للتوصل إلى اتفاق في النزاع”، مشيرة الى أن “النزاع حول منطقة متنازع عليها غنية ب​الغاز​ تبلغ مساحتها 330 ميلاً مربعاً في البحر الأبيض المتوسط ​​بقيمة تقدر بمليارات الدولارات، الا أن مسؤولين ​إسرائيليين​ قالوا بأن التنقيب لن يبدأ قبل نهاية أيلول، وهذا يعطي المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق”.

ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن “هوكشتاين زار باريس هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع مسؤولين فرنسيين بشأن الخلاف البحري، ومن المتوقع أن يلتقي بمسؤولين تنفيذيين كبار من شركة الطاقة الفرنسية العملاقة ​توتال​، التي لديها حقوق التنقيب عن الغاز في ​المياه​ اللبنانية وسيكون لها نصيب في أي اتفاق مستقبلي بين إسرائيل ولبنان”.

وتابعت: “في الأسابيع الأخيرة، أجرى هوكشتاين عدة مكالمات مع مفاوضين إسرائيليين ولبنانيين، لكن المسؤولين الإسرائيليين قالوا إن عملية صياغة اتفاق لم تبدأ بعد”.