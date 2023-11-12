أكسيوس: غالانت أبلغ نظيره الأميركي بأن حزب الله "يلعب بالنار"

نقل موقع “أكسيوس” الإخباري عن مصادر إسرائيلية وأميركية اليوم الأحد، قولها إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حذر نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت من العمليات العسكرية في لبنان، مشيرا إلى أن أوستن طلب من إسرائيل تجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى حرب شاملة مع حزب الله.

وأوضح “أكسيوس” أن غالانت أبلغ نظيره الأميركي بأن سياسة إسرائيل تقوم على عدم فتح جبهة ثانية في لبنان، إلى جانب غزة، وأكد أنه لا يعتقد أن هذا السيناريو سيحدث.

ولفت الموقع الإخباري إلى أن غالانت أبلغ نظيره الأميركي بأن حزب الله يصعد هجماته وأنه “يلعب بالنار”، حسب تعبيره.

ونقل “أكسيوس” عن مصدر إسرائيلي قوله، إن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بالقلق من تهديدات غالانت العلنية ضد حزب الله وتعتقد أن هذه التهديدات لن تؤدي إلا لتصعيد حدة التوتر.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أمس عن غالانت قوله إن حزب الله يجر لبنان إلى حرب، مشيرا إلى أن اللبنانيين هم من سيدفعون الثمن. وحذر غالانت من أن حزب الله “يقترب من ارتكاب خطأ جسيم سينتهي بفرار سكان بيروت من منازلهم”، على حد قوله.

وقال غالانت إن سلاح الجو الإسرائيلي يستخدم أقل من عشر قدراته في غزة وإن “طائراتنا موجهة نحو الشمال”.

غالانت، خلال جولة على الحدود مع لبنان، السبت، حذر حزب الله من ارتكاب “خطأ فادح”، مشدداً على أن “حزب الله يجر لبنان نحو حرب قد تقع، واللبنانيون سيدفعون الثمن”.

كما أضاف غالانت في تهديداته: “سكان بيروت قد ينتهي بهم الأمر إلى وضع سكان غزة، وعدوانية حزب الله لم تعد مجرد استفزاز”.

كذلك أردف أن “قوتنا الجوية الكبيرة موجهة نحو الشمال، ولم نستخدم في غزة سوى 10%”.

من جهته قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن “جبهة جنوب لبنان ستبقى جبهة ضاغطة” وقال إن الموقف السياسي والشعبي اللبناني المساند “موقف داعم ومشكور” ويجعلها فاعلة ومؤثرة.