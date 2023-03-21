"أكلات الفقير" في مهبّ الغلاء الفاحش.. إليكم أبرز الأسعار!

في ظلّ الارتفاع الكبير الذي تشهده الأسعار، يبدو أنّ الأزمة تلتهم اليوم أيضًا أنواع أو أصناف محددة من الطعام كانت ملجأ للطبقة الفقيرة بسبب سعرها المناسب، إلّا أنّ الغلاء الفاحش لم يعد يستثنيها.

ففي جولة لموقع mtv على عددٍ من محال السندويشات والأفران لاستطلاع أسعار أبرز الأطعمة التي لطالما كانت “طعام الفقير”، تبيّن الآتي:

سندويش البطاطا التي كانت أرخصَ سندويشة على الإطلاق، بات سعرُها يتراوح اليوم بين 140 و180 ألف ليرة.

أما منقوشة الزعتر فيتبدل سعرها بشكل كبير بين الأفران الصغيرة والكبيرة. إذ تتراوح ما بين 70 ألفًا لتصل إلى 140 ألفًا إذا طلبتها مع خضار في بعض الأفران.

إلى الفلافل التي كانت وجبة غداء مناسبة لكثير من المواطنين، فقد بات سعرها يتقلّب مع تقلّب أسعار الخبز والزيت وغيرها، حتى باتت تصل إلى 200 ألف ليرة.

وفي ما يتعلّق بصحون الحمص والفول، فقد باتت هذه الأكلات الشعبيّة أيضًا اليوم ثقيلةً على الجيوب، بعدما بات صحن الحمّص يتراوح بين 400 و600 ألف، وصحن الفول بين 500 و800 ألف ليرة، وبالتالي باتت هذه الأطباق تحتاج إلى ميزانية أعجز من أن يوفّرها كثرٌ اليوم.

حتى الترمس بات بالدولار، وهو يقارب الدولارين للكيلو، أي أنّ “كمشة” صغيرة منه للشخص الواحد، يبلغ سعرها حوالى 80 ألفًا.