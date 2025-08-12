ألان حكيم: زيارة لاريجاني مرفوضة شكلاً ومضموناً!

كتب الوزير السابق ألان حكيم على منصة “أكس”: “‏لا مكان لموفدين إيرانيين في بيروت ما دامت طهران تستهين حكومة لبنان وتتدخل بقراراتها. زيارة لاريجاني مرفوضة شكلاً ومضموناً، وعلى الدولة أن تتحرك فوراً لمنعها، يُطلب من رئيسي الجمهورية والحكومة إعلان موقف واضح يُدين هذا التدخل. السيادة لا تُساوَم. لبنان حر. لا للتدخل الإيراني”.

لا مكان لموفدين إيرانيين في بيروت ما دامت طهران تستهين حكومة لبنان وتتدخل بقراراتها. زيارة لاريجاني مرفوضة شكلاً ومضموناً، وعلى الدولة أن تتحرك فوراً لمنعها،يُطلب من رئيسي الجمهورية والحكومة إعلان موقف واضح يُدين هذا التدخل. السيادة لا تُساوَم. #لبنان_حر #لا_للتدخل_الإيراني — Alain Hakim (@AlainHakim) August 12, 2025