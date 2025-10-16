ألغرين اختتم زيارته للبنان: دعم ثابت للجيش اللبناني في حماية الحدود وتعزيز سيادة الدولة

أعلنت السفارة البريطانية في بيان أن كبير مستشاري الدفاع البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب الأميرال إدوارد ألغرين، اختتم زيارته إلى لبنان التي استمرت يومي 14 و15 الجاري، حيث التقى عدداً من كبار المسؤولين، بينهم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، وزير الدفاع ميشال منسى، وقائد الجيش العماد رودلف هيكل، إضافة إلى قائد قوة “اليونيفيل” اللواء ديوداتو أبانيارا. كما زار مركز مراقبة حدودياً جديداً على الحدود الشرقية مع سوريا.

وأوضح البيان أن الزيارة أكدت التزام المملكة المتحدة المستمر دعم الجيش اللبناني في تعزيز قدراته على حماية الحدود ومكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية، مشيراً إلى أن “مركز المراقبة الجديد يأتي ضمن برنامج صندوق الأمن المتكامل البريطاني لتعزيز البنية التحتية الحدودية والقدرات العملانية للجيش”.

من جهته، قال السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول: “أكدنا خلال اللقاءات دعم المملكة المتحدة للجيش اللبناني في مهمته لحماية حدود البلاد وتعزيز الأمن، ويُعدّ مركز المراقبة الجديد مثالاً ملموساً على شراكتنا الراسخة والتزامنا المشترك باستقرار لبنان”.

أما نائب الأميرال ألغرين، فأعرب عن سروره بزيارة لبنان مجدداً ولقاء القادة اللبنانيين، مؤكداً أن “المملكة المتحدة ستبقى شريكاً ثابتاً في دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية، وتعزيز دور الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن حدود لبنان”.

وختم البيان بالإشارة إلى أن المملكة المتحدة ساهمت منذ عام 2010 في بناء أكثر من 82 مركزاً لمراقبة الحدود وقواعد عمليات متقدمة، دعماً للجيش اللبناني في مهامه على الحدود وفي مختلف المناطق اللبنانية.