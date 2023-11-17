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"ألفا" تزوّد محطة ميس الجبل بالمازوت: نعمل لاستمرارية الخدمة في المناطق الحدودية

منذ ساعة واحدة
شركة ألفا

شركة ألفا

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أعلنت شركة “ألفا” في بيان أنّ “الفرق الفنية العائدة إلى الشركة استطاعت أمس الخميس، الوصول إلى محطة ميس الجبل، وزوّدتها بمادة المازوت، بعدما حصلت على الضوء الأخضر من الجهات المعنية وبالتنسيق الكامل معها. تاليًا، عادت الخدمة إلى طبيعتها في المنطقة التي تتغذى من المحطة”.

وأضافت: “إن شركة ألفا لا تألو جهدًا من أجل تأمين استمرارية الخدمة في المنطقة الحدودية الجنوبية في ضوء الوضع الحاصل. وهي لهذا الغرض على تنسيق مباشر ومستمرّ مع الجهات المعنية، وخصوصًا الجيش، وتزوّد محطاتها بمادة المازوت كلّما سنَحَ لها الظرف المعروف”.

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