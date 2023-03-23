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"ألفا" و"تاتش": بطاقات التشريج متوافرة بالسعر الرسمي وبالليرة

منذ 43 دقيقة
موظفو ألفا وتاتش

موظفو ألفا وتاتش

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أكدت شركتا “ألفا” و”تاتش” أنّ بإمكان مشتركيهما شراء بطاقات إعادة التعبئة (التشريج) بالسعر الرسمي وبالليرة اللبنانية من سلسلة متاجرهما المنتشرة في كل لبنان، كما من نقاط البيع المشتركة مع “أوجيرو”، ولدى موزعيهما المعتمدين، مع الإشارة إلى أن الشركتين تسلّمان هؤلاء البطاقات بالسعر الرسمي وبالليرة اللبنانية.

ولفتت الشركتان، في بيان مشترك، إلى أنّه بإمكان المشتركين أيضا شراء البطاقات بالسعر الرسمي وبالليرة اللبنانية إلكترونيّاً عبر موقعَيّ “تاتش” و”ألفا” الالكترونيّين وعبر تطبيقهما الخليوي.

كما ذكّرتا بأنّ قانون حماية المستهلك يفرض عقوبات وغرامات مالية على كل مخالف للتسعيرة الرسمية.

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